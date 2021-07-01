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في ذكري 30 يونيو.. ننشر إنجازات برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى
الخميس 01/يوليو/2021 - 07:21 ص
آيات عامر
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حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات عديدة على مدار 7 سنوات منذ ثورة يونيو 2014 وحتى 2021، وترصد "الفجر" إنجازات الدولة في ملف الأشخاص بلا مأوى وهي كالتالي:
- تم التعامل مع أكثر من 21.738 من الأطفال والكبار بلا مأوى فى الشارع منهم 5.705 طفل بلا مأوى و8.688 كبار فى وضعية الشارع "بلا مأوى، متسول، مريض نفسى أو عقلى".
- تم دمج 2938 طفل بلا مأوى و583 من الكبار بلا مأوى إما مع أسرهم أو فى مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11.774 طفل عامل يقضى معظم وقته فى الشارع.
يتم تقديم الدعم للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسى واجتماعى من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
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