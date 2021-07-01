في ذكري 30 يونيو.. ننشر إنجازات برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات عديدة على مدار 7 سنوات منذ ثورة يونيو 2014 وحتى 2021، وترصد "الفجر" إنجازات الدولة في ملف الأشخاص بلا مأوى وهي كالتالي:





- تم التعامل مع أكثر من 21.738 من الأطفال والكبار بلا مأوى فى الشارع منهم 5.705 طفل بلا مأوى و8.688 كبار فى وضعية الشارع "بلا مأوى، متسول، مريض نفسى أو عقلى".





- تم دمج 2938 طفل بلا مأوى و583 من الكبار بلا مأوى إما مع أسرهم أو فى مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11.774 طفل عامل يقضى معظم وقته فى الشارع.



