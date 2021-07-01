في ذكري 30 يونيو.. ننشر إنجازات الدولة في ملف المعاشات

حققت وزارة التضامن الإجتماعى إنجازات عديدة على مدار 7 سنوات منذ ثورة يونيو 2014 وحتى 2021، وترصد "الفجر" إنجازات ملف المعاشات وكبار السن حيث ظل الملف يعانى من الإهمال حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتعيد لأصحاب المعاشات حقوقهم، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات والتي شهدت طفرة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو.





- صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وأقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، لعدد 2.5 مليون مستفيد، تقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه.





- إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.





- توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من أول يوليو 2021 بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.





- شهدت زيادة المعاشات طفرة كبيرة لتصل سنويا في العام المالى 2021 - 2022 إلى مبلغ 282 مليار جنيه. بعدما كانت عام في عام 2014 لا تتجاوز 86.5 مليار جنيه.





- تخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.





- دعم مليون طالب مدرسي من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل.





- تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع.





- الرئيس السيسي وجه بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.





- وزارة التضامن قررت تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما.



