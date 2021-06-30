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جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
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جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013
جهود السيسي لمواجهة التحديات المائية منذ ثورة 30 يونيو 2013

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