الشيطان .. عدو الله ورجاله في الأديان.. اليهودية والمسيحية والإسلام

اعتادت الأعمال الفنية، على ابراز دور الشر أو الفرد الشرير، من خلال الأدوار الفنية، حيث أحيت دور الشيطان عندما مثله الفنان يوسف وهبي في سينما الأبيض والأسود، كما مثل الفنان يحي الفخراني دور "ونوس" والذي جاء في دور الشيطان الذي يتسلل إلى حياة الفرد بشكل احترافي حتى يتمكن من هدفه وهو ابعاد الفرد قدر المستطاع عن عبادة الله سبحانه، كما أعطى الفنان محمد عبد العزيز إسقاطًا في دوره بمسلسل "رأس الغول"، عن دور الشيطان أيضًا، الأمر الذي لفت الانظار إلى مصطلح الشيطان الذي يسمعه الفرد منذ ولادته حتى مماته، ولكن لم يتمعن فيه إلا القليل.

"الشيطان" نقطة برزت وبقوة في الديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، حيث أصبح نقطة اتفاق توحد بين جميعهم، في أنه كان ملاكًا بين صفوف الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وسقط ليصبح الخصم الأول للإنسان، والذي يتولى مسؤولية ابعاده عن طريق الله ليخسر الجنة، منذ اليوم الأول له على كوكب الأرض وحتى مماته.

يرى الإسلام أن الشيطان كان ملاكًا مخلوقًا من "النار"، وكان يعاني من الغيرة من الملائكة الذي خلقهم الله من "نور"، وكان دائم الشكوى من ذلك، كما أنه رفض السجود لأدم الإنسان الأول على الأرض، فسقط عن رتبته وأصبح أبليس، (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنْ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)سورة الكهف، الاية 50.

بينما يتفق اليهود والمسيحيين، في النظرة للشيطان، حيث يرون أن الله خلق الشيطان ملاكًا من طبقة الكاروبيم وهي من أقوى الطغمات السمائية، وكلمة كاروبيم تعني ملئ الفهم أو ملئ المعرفة، إلا أنه سقط من السماء بعد أن تسلل إليه فكر الكبرياء، حيث ظن في نفسه أنه مثل الله، حيث قال ( أَصْعَدُ فَوْقَ مُرْتَفَعَاتِ السَّحَابِ. أَصِيرُ مِثْلَ الْعَلِيِّ)( أشعياء 14 :13 - 15)، وهذا ما أدى به إلى الانطراح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت وهو التعريف الذي أطلقه الإنجيل على "جهنم".

يتفق الإسلام والمسيحية واليهودية على أن العداوة بدأت بين الإنسان والشيطان، بعد إغواء الأخير لحواء بلأكل من الشجرة التي حرم الله على الإنسا أن يأكل منها، الامر الذي ترتب عليه مشاركة أدم أيضًا في الأكل من الشجرة، ومعصية الله وطرد أدم وحواء من الجنة، والحكم عليهما بالعناء على الأرض حتى يثنى لهم العودة مرة أخرى للجنة والنعيم.

يرى الإسلام أن الحرب التي تدور بين البشر والشياطين تتخلص في إغواء الشيطان للإنسان للوقوع في الشر، الامر الذي يستفيق منه الإنسان بالتوبة والتكفير عن المعاصي والآثام، بفعل الصالحات، وزيارة بيت الله "الحج"، والتوبة وهي العمصر الأهم عن كافة الشرور، بينما تتفق اليهودية مع المسيحية في أن الله سيرسل مسيحًا لغسل خطايا البشر، حيث يرى المسيحيين أن ذلك المسيح قد جاء بشكل فعلي، أما اليهود فهم ينتظرونه إلى الآن.

العدو الأكبر للشيطان في الإسلام هو القرآن حيث انه لا يستطيع الصمود امام تلاوة آيات القرآن، حيث يحترق بمجرد ان يتلو أحد بعض الآيات بإيمان، بينما ترى المسيحية أن العدو الأكبر للشيطان هو "الصليب" فلا يمكن أن يقهر الشيطان شئ بقدر الصليب، حيث يعتمد الإيمان المسيحي أن الله انقذ العالم كله من يد الشيطان بعد إتمام العدل الإلهي والحكم بالموت على ادم وبنيه بعد معصية الله، عن طريق الموت على خشبة الصليب.

تتفق الديانات في أن الشيطان هدفه أن يفسد أخلاق البشر من الغير المؤمنين، وأن يغويهم، بل ومن الممكن أن يهلكهم وأن يسوقهم إلى مصير مأسوي، إذا استسلم الإنسان للشيطان، حيث تعتمد خطة الشيطان على الهاء الانسان عن كل ما يقربه من الله ثم تحدث فجوة بين الله والفرد، ثم يتجه الفرد إلى المعاصي والمأثم ومن هنا يتملك الشيطان على حياة الفرد، ولا يفارقها إلا حين يتذكر الفرد الله ويتجه بقلبه إلى الصلاة والصوم.

كما تتفق أيضًا في أن الشياطين تتمكن من السكن في أجساد البشر، وتعذيبهم، لاسيما من الذين يستعينون بأعمال السحر والسحرة والعرافين ومُحَضِرِي الأرواح، نظرًا لخطورة الأمر كونه يعتمد على التعامل المباشر مع الشياطين، وابرام اتفاقات معهم، تجعل صاحب الاتفاق عبدًا للشيطان، ولايخلصه منه شيئًا إلا رحمة الله، بينما يعتبر الجسد الذي سكنه الشيطان ملكًا له يتحكم به، ويتكلم من خلاله، بل ويرعب الأخرين أيضًا، ويهاجم رجال الله عن طريقه، ويتخذه وسيله لتحقيق كافة أغراضه، ولا يخرج منه الا بصعوبة، ويمكن أن يعاوده مجددًا إن لم يتب الإنسان عن معاصيه بعد التحرر.

في المسيحية والإسلام رجال أنعم عليهم الله سبحانه بإمكانية التغلب على الشيطان واخراجه من اجساد البشر، إلا أن الطرق اختلف فالمسلمون يعتمدون على تلاوة آيات القرآن، بينما يعتمد المسيحيين على تلاوة بعض المزامير واستخدام الصليب والذي يعتبر نقطة ضعف لايتطيع الشياطان الصمود أمامها، وكذلك الاستعانة بعنصر الماء.