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عكاشة: عبقرية ثورة 30 يونيو تكمن في إعادة القوة الشاملة لمصر

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن عبقرية ثورة 30 يونيو تكمن في إعادة القوة الشاملة لمصر، مشيرًا إلى أن القوى الشاملة استطاعت أن تعيد القوة الناعمة إلى مكانتها التي تحققت في 2021.

وأضاف "عكاشة" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن هناك مؤشرات حالية دالة على عبقرية هذه الثورة، مؤكدًا أن التجلي البارع للقيادة السياسية التي أنتجته ثورة 30 يونيو استطاع أن يصل بمصر إلى منطقة آمنة ومميزة.

وأكد أن العالم كله بدأ ينظر إلى التجربة المصرية باعتبارها من التجارب الفريدة، مستطردًا "ما حدث في 30 يونيو يجعلنا نقف الآن ونرى مصر واقفة فين في مكونات القوى الشاملة التي تبدأ بالقوى الثقافية والقوى الناعمة لها".

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