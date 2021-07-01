في ذكرى ثورة 30 يونيو.. إنجازات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

حققت وزارة التضامن الإجتماعى إنجازات عديدة على مدار 7 سنوات منذ ثورة يونيو 2014 وحتى 2021، وترصد "الفجر" أبرز تلك الإنجازات في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب توفير الخدمات العلاجية للمرضى مجانا وفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة.





- نجح في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن والتابعة للصندوق إلى 26 مركزا في 16 محافظة حتى الآن.

- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في محافظات "مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد"، تضاهى المراكز العالمية، وتقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة وانه في حلول 2023 سيتم تعميم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في كافة محافظات الجمهورية.





- مبادرة " بداية جديدة " لأول مره بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.





- إجمالى القروض التي تم توفيرها لمشروعات المتعافين بنحو 5 ملايين جنيه حتى الآن.





- نجحت الدولة في تنفيذ الخطة القومية لتعاطى المخدرات وجعل العديد من كبرى الدول تستعين بتجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك برامج التوعية بأضرار المخدرات.





- نجح الصندوق في تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2015.





- تنفيذ العديد من برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات حول أضرار المخدرات والاستعانة بالشخصيات المؤثرة في توعية الشباب، ومنها حملة " أنت أقوى من المخدرات "، مثل اللاعب العالمي محمد صلاح، وأخرها أيضا الحملة لتوعوية للشباب والفتيات،حيث نجحت الحملة في زيادة عدد المقبلين على اتصالات الخط الساخن لتلقى العلاج الى 400 %.





- كلفت القيادة السياسية وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".





- تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات بمناطق " الأسمرات والمحروسة ومنطقة بشاير الأخير وروضة السيدة، وكذلك المناطق الممطورة في بورسعيد ".





- تنفيذ برامج توعوية تستهدف الشباب لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان حيث يتم تنفيذ حملة الزيارات المنزلية للتواصل مع الأسر بشكل مباشر لتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023 " في حالة وجود أحد أفراد الأسرة يتعاطى المواد المخدرة وأيضا كيفية اكتشاف ذلك والتعامل معه.





- أحد الأهداف الرئيسية التي تنفذه وزارة التضامن من خلال صندوق مكافحة الإدمان، حيث يتم تنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات تتماشى مع المراحل التعليم المختلفة عن أضرار تعاطى المخدرات.





- تنفيذ مبادرات تستهدف كافة الفئات مثل السائقين وأيضا العاملين في الجهاز الإداري للدولة للبعد عن الإدمان وفى حالة وجود مريض يتم توفير كافة الخدمات العلاجية له من خلال الخط الساخن "16023" مجانا وفى سرية تامة.



