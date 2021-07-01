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البابا تواضروس: مصر تشهد نهضة في جميع المجالات

الخميس 01/يوليو/2021 - 05:13 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
أمنية فوزي
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن مصر تشهد نهضة في جميع المجالات بلا استثناء وتشمل الصغير والكبير.

وأضاف البابا تواضروس، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما تححق كان لا يمكن تحقيقه في سنوات قليلة.

وتابع: "مصر كان أمامها تحديات داخلية وتحديات خارجية خطيرة للغاية"، لافتًا إلى أن الصورة العامة لمصر من كل ناحية يتحدث عنها العالم أجمع.

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