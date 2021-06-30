عاجل - موسيماني يُحدد بديل أيمن اشرف أمام بيراميدز

بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأقرب للتواجد في تشكيل الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام بيراميدز.





ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء غد الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وأصبح ياسر إبراهيم الأقرب للمشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة الغد لتعويض غياب أيمن أشرف.





ويغيب أيمن أشرف عن المشاركة مع الأهلي في مباراة الغد أمام بيراميدز بسبب الإيقاف لـ٣ بطاقات صفراء.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على النقاط الثلاث للاستمرار في مطاردة الزمالك صاحب الصدارة.



