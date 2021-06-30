أعلن فيورنتينا اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب فينشنزو إيطاليانو لينهي عدة أسابيع من الفوضى.



وكان النادي انفصل عن المدرب جينارو جاتوسو بعد 22 يوماً فقط من إعلان تعيينه.



وتولى جاتوسو تدريب فيورنتينا لموسم 2021-2022 يوم 25 مايو (أيار) بعد الرحيل عن نابولي.



وجاء تعيين غاتوسو بعد رحيل جوزيبي إياكيني.



ولم يكشف فيورنتينا عن سبب رحيل غاتوسو، بينما ذكرت تقارير إيطالية أن المدرب البالغ عمره 43 عاماً دخل في خلاف مع إدارة النادي حول سياسة التعاقدات هذا الصيف.



وسيقود فينشنزو إيطاليانو فيورنتينا لمدة عامين.



وقال فيورنتينا في بيان "نرحب بالمدرب فينشنزو إيطاليانو في النادي ونتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد".



وتابع "سيتم تقديم المدرب الجديد للجماهير ووسائل الإعلام في الأسابيع المقبلة".



واستمتع إيطاليانو بموسمه الأول الناجح في دوي الأضواء بعد أن قاد سبيتسيا الصاعد حديثاً لاحتلال المركز 15.