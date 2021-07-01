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المواجهة المرتقبة.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد بيراميدز بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الخميس الموافق 1-7.

وتنقل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر  قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري العام.

وانتهت مواجهة الدور الأول بين الأهلي وبيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التى أقيمت على ملعب الدفاع الجوي معقل النادي السماوي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطه جمعها من خوض 19 مباراة بالمسابقة المحلية، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 12 مباراة والتعادل في 5 والخسارة فى مباراتين.

وعلى الجانب الآخر يأتي بيراميدز في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 34 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتلقى الخسارة في 3 مباريات.

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