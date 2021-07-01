تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يدرس التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن تشيلسي يسعى لضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط برشلونة الإسباني استعدادا للموسم المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي سيواجه منافسة على ضم النجم البوسني من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن بيانيتش فشل في الحصول على مركز أساسي في تشكيلة برشلونة ومن المتوقع رحيله عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.



