Advertisements

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يدرس التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن تشيلسي يسعى لضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط برشلونة الإسباني استعدادا للموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي سيواجه منافسة على ضم النجم البوسني من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن بيانيتش فشل في الحصول على مركز أساسي في تشكيلة برشلونة ومن المتوقع رحيله عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.
 
 

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 4 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الكبرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ ساعتين

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

المواجهة المرتقبة.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

منذ أقل من نصف ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة