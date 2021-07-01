إبراهيم عيسى: "الناس في القرى اكتشفت خداع وكذب جماعة الإخوان الإرهابية"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن القرية المصرية هي أول من اكتشفت خداع وكذب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا: "القرية شافت الفرعنة من الإخوان".





وأضاف "عيسى" خلال حواره بالفيلم الوثائقي "القرار" الذي عرض بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو اليوم الأربعاء: "الإخوان أول ما سقطوا سقطوا في الريف قبل القاهرة".





وتابع: "حجم التذمر من الإخوان في الريف سبق العاصمة، لأن الفلاح المصري أدرك أن الناس دول ضلالية بعدما رأي حجم انتفاعهم بمؤسسات الدولة وتسخيرها لصالحهم".





وعرضت قنوات فضائية الفيلم الوثائقي "القرار" الذي يسرد أحداث ثورة 30 يونيو والملحمة التي جسدها الشعب المصري الذي خرج بالملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيل الإخوان عن حكم مصر.



