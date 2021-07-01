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إبراهيم عيسى: "الناس في القرى اكتشفت خداع وكذب جماعة الإخوان الإرهابية"

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:42 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن القرية المصرية هي أول من اكتشفت خداع وكذب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا: "القرية شافت الفرعنة من الإخوان".

وأضاف "عيسى" خلال حواره بالفيلم الوثائقي "القرار" الذي عرض بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو اليوم الأربعاء: "الإخوان أول ما سقطوا سقطوا في الريف قبل القاهرة".

وتابع: "حجم التذمر من الإخوان في الريف سبق العاصمة، لأن الفلاح المصري أدرك أن الناس دول ضلالية بعدما رأي حجم انتفاعهم بمؤسسات الدولة وتسخيرها لصالحهم".

وعرضت قنوات فضائية الفيلم الوثائقي "القرار" الذي يسرد أحداث ثورة 30 يونيو والملحمة التي جسدها الشعب المصري الذي خرج بالملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيل الإخوان عن حكم مصر.

وشارك في هذا الفيلم الوثائقي والذي نفذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو النجم آسر ياسين الذي يقوم بدور الراوي في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعرض شهادات عدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة واستعراض وجهة نظرهم في هذه الثورة والأحداث السابقة لها والتي كانت السبب في خروج المصريين.

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