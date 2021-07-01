فيلم "القرار" يُوثق قتل الإخوان لصحفي جريدة الفجر الحسيني أبوضيف (فيديو)

عرضت فضائية "دي إم سي" الفيلم الوثائقي "القرار" الذي يسرد أحداث ثورة 30 يونيو، ووثق الفيلم إصابة الحسيني أبو ضيف الصحفي بجريدة الفجر، بطلق ناري وطلق خرطوش بالمخ، خلال تغطيته للاشتباكات الدائرة بمحيط قصر الاتحادية والتي تسببت له في تهتك شديد بالمخ، مما أدى لوفاته.





وقال محمد سعيد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، خلال الفيلم الوثائقي "القرار" الذي يسرد أحداث ثورة 30 يونيو، إن الحسيني أبو ضيف تلقي رصاصة أثناء تغطيته لتظاهرات الاتحادية وصلت أعلى رأسه، مما أدى لوفاته.





من جانبه قال الإعلامي أحمد فايق، صديق الصحفي الحسيني أبوضيف، إن "الحسيني" قبل وفاته قام بنشر تحقيق في جريدة الفجر، حول قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار عفو رئاسي عن بعض المتهمين من ضمنهم شقيق زوجة الرئيس المعزول، واكد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أن الحسيني أبو ضيف قتل عمدًا عبر القناصة.





ونشر الفيلم بعض تصريحات للصحفي الحسيني أبو ضيف قبل وفاته قائلًا: "احنا مستعدين نضحي بنفسنا، ومش عايزين أي حاجة إلا حرية بلدنا".





الحسينى أبو ضيف - صحفى بجريدة الفجر - توفى إكلينيكيا بعد ساعات من إصابته بطلق نارى وطلق خرطوش بالمخ خلال تغطيته للاشتباكات الدائرة بمحيط قصر الاتحادية والتي تسببت له في تهتك شديد بالمخ. ولقد أكد الأطباء المعالجون داخل مستشفى الزهراء الجامعى أنه يعانى من مشكلة في التنفس، وفي حالة انتظام التنفس سيتم إدخاله غرفة العمليات، مؤكدين أن حالته حرجة للغاية. وقال شقيق أبو ضيف: أن الإخوان اغتالوا شقيقى بعد أن صور اعتداء ميليشياتهم على المتظاهرين.



