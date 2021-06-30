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موسيماني يدرس الدفع بنجم الأهلي في مواجهة بيراميدز

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا، في مباراة بيراميدز، في بطولة الدروي المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وينوي موسمياني إعادة كهربا إلى حساباته الفنية في مباراة بيراميدز المرتقبة بعدما ظهر اللاعب بشكل جيد الفترات القليلة التى شارك فيها.

وأبدى موسيماني إعجابه الشديد بمستوى كهربا في التدريبات الأخيرة، لذا يرغب في الإستعانة باللاعب في مباراة بيراميدز سواء أساسياً أو كبديل.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء فريق الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا كهربا بيارميدز الأهلي

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