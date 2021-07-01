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البابا تواضروس عن أزمة سد النهضة: قضية خطيرة.. ولكنها ستحل

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "سد النهضة يشغلني كما يشغل جميع المصريين، ده النيل يعني المياه، ولكن هناك جهود كبيرة من كل المصريين ستأتي بثمارها".

وتابع البابا تواضروس، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "القضية خطيرة ولكن واثق إنها هتتحل بطريقة أو أخرى، مصر ربنا حافظها وحباها بالنيل وهيبارك فيها وفي شعبها وأرضها".

وعن ثورة 30 يونيو، قال: "جمال ثورة 30 يونيو يظهر في مشاركة الجميع، المنظر كان أكثر من رائع"، متابعًا: "العلم بتاعي إللي كان معايا حطيته في عربيتي وموجود لحد دلوقتي".

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