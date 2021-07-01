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سامح عاشور: صاحب القرار الرئيسي في ثورة 30 يونيو هو الشعب المصري

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ، أن صاحب القرار الرئيسي في ثورة 30 يونيو هو الشعب المصري، قائلًا "كنا أمام إعجاز شعبي غير مسبوق".

وأضاف "عاشور" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الأربعاء: "أن من يحاول أن يشوه هذه الثورة وإظهارها على أنها انقلاب أو تدخل عسكري وهذا افتراء".

وتابع "القوات المسلحة انحازت للجماهير في 25 يناير و30 يونيو والشعب المصري هو الذي قرر الخروج في المرتين، وقمنا بتوفير الحماية القانونية لأعضاء حملة تمرد حتى نجحت التجربة التي أوصلتنا إلى 30 يونيو استجابة لمقولة اذا الشعب يومًا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر".


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