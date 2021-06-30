الالومنيوم يخوض آخر مبارياته أمام بني سويف متمسكاً بأمل الصعود

يخوض فريق نادي الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم المدير الفني للفريق، أخر مبارياته هذا الموسم أمام بني سويف، متمسكا بأمل الصعود حتى الثانية الأخيرة من البطولة.



يدخل فريق الالومنيوم المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الدخان المتصدر، والذي يواجه طهطا بملعبه، ويسعى الالومنيوم لتحقيق الفوز أملأ في تعثر الدخان أمام طهطا وخطف تذكرة التأهل للممتاز.





على الجانب الآخر يدخل فريق نادي بني سويف المباراة بقيادة محمد يوسف المدير الفني للفريق، باحثا عن تقديم عرض جيد يليق بترتيبها في جدول المسابقة، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 43 نقطة