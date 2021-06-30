Advertisements

الالومنيوم يخوض آخر مبارياته أمام بني سويف متمسكاً بأمل الصعود

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
يخوض فريق نادي الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم المدير الفني للفريق، أخر مبارياته هذا الموسم أمام بني سويف، متمسكا بأمل الصعود حتى الثانية الأخيرة من البطولة.

يدخل فريق الالومنيوم المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الدخان المتصدر، والذي يواجه طهطا بملعبه، ويسعى الالومنيوم لتحقيق الفوز أملأ في تعثر الدخان أمام طهطا وخطف تذكرة التأهل للممتاز.


على الجانب الآخر يدخل فريق نادي بني سويف المباراة بقيادة محمد يوسف المدير الفني للفريق، باحثا عن تقديم عرض جيد يليق بترتيبها في جدول المسابقة، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 43 نقطة

أخبار تهمك

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الكبرى

منذ ساعة و نصف

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و نصف

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

المواجهة المرتقبة.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة