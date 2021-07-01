عاجل.. القبض على المتسبب في وفاة فتاة "فرح الدقهلية"

كشف الإعلامي شريف عامر، أنه تم القبض على المتسبب في وفاة فتاة وجار البحث عن الثاني، استجابة للتقرير الذي أذيع في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، حول حادث قرية أتميدة بالدقهيلة.



