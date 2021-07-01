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عاجل.. القبض على المتسبب في وفاة فتاة "فرح الدقهلية"

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي شريف عامر، أنه تم القبض على المتسبب في وفاة فتاة وجار البحث عن الثاني، استجابة للتقرير الذي أذيع في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، حول حادث قرية أتميدة بالدقهيلة.

يذكر أن مدير نيابة مركز ميت غمر أمر بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بتشريح، جثة ميادة ٱيهاب مصطفى، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الٱداب والتى لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها من تطاير طفاية حريق واندفعها نحوها بقوة، أثناء احتفال عدد من الشباب بحفل عرس، مما تسبب فى إصابات خطيرة بها وتوفيت متأثرة بكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وحاول أطباء مستشفى ميت غمر المركزى انقاذ حياتها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها وقد قامت النيابة بمناظرة الجثة داخل مستشفى ميت غمر وأمر بتشريحها.

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