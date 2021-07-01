شاهد.. إبراهيم عيسى يكشف عن 30 شخصية صنعت مسار ثورة يونيو

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن 30 شخصية صنعوا مسار ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن من صنع ثورة 30 يونيو هو الشعب المصري وخرج بها وأبدعها.





وعرض إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، تقريرًا عن 30 شخصية صنعت 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه لابد من الحديث عن شخصيات صنعت هذه الثورة وكان لها دور كبير في الثورة.





وأشار إلى أن الحديث عن الشخصيات سيكون إنصاف للحقيقة، وهذه الشخصيات كان موقفها عظيم ومؤسس للثورة التي حررتنا مع عام الإخوان.





وتضمن التقرير عمرو موسي الذي أسس "جبهة الإنقاذ"، حمدين صباحي الذي رفض الانضمام للجنة "المائة" لإعداد الدستور، المستشار عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس مرسي، والمستشار أحمد الزند وتصدى للإعلان الدستوري لمرسي، المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقتها، وتهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وأصدر مرسي نص بتقليص عدد القضاة.



