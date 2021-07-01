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شاهد.. إبراهيم عيسى يكشف عن 30 شخصية صنعت مسار ثورة يونيو

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن 30 شخصية صنعوا مسار ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن من صنع ثورة 30 يونيو هو الشعب المصري وخرج بها وأبدعها.

وعرض إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، تقريرًا عن 30 شخصية صنعت 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه لابد من الحديث عن شخصيات صنعت هذه الثورة وكان لها دور كبير في الثورة.

وأشار إلى أن الحديث عن الشخصيات سيكون إنصاف للحقيقة، وهذه الشخصيات كان موقفها عظيم ومؤسس للثورة التي حررتنا مع عام الإخوان.

وتضمن التقرير عمرو موسي الذي أسس "جبهة الإنقاذ"، حمدين صباحي الذي رفض الانضمام للجنة "المائة" لإعداد الدستور، المستشار عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس مرسي، والمستشار أحمد الزند وتصدى للإعلان الدستوري لمرسي، المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وقتها، وتهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وأصدر مرسي نص بتقليص عدد القضاة.

كما اشتمل التقرير الكثير من الشخصيات الأخرى التي كان أبرزها، مؤسسي حركة تمرد محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين، وتوفيق عكاشة الذي عارض سياسات الإخوان وباسم يوسف والذي وجه برنامجه لكشف جرائم حكم الإخوان، وكان للإعلام دور كبير في الثورة وواجه حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد حياتهم، ثروت الخرباوي الذي وجه رسائل لاذعة لمرسي وتحدث على أن الإخوان ليس لهم وطن، النائبة بمجلس الشورى السابقة نادية هنري، محمد أبو الغار، الشيخ أحمد كريمة، أحمد فؤاد نجم، الشاب أحمد عيد، وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، فتحية العسال الذي قادت اعتصام الثقافة ضد الإخوان، المخرج خالد يوسف الذي شارك وصور جموع المصريين، الفنانة إلهام شاهين، وأسامة الغزالي وجورج إسحاق، مصطفى الجندي، أبو العز الحريري، عبدالرحمن الأبنودي الذي كتب شعر لمواجهة الإخوان.

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بوابة الفجر الفجر إبراهيم عيسى 30 يونيو

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