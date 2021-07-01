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شبان قنا يواجه المنيا في مباراة تحمل عنوان "أمل الصعود ورغبة البقاء"

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تتجه أنظار جماهير الكرة بمحافظة قنا، في الرابعة من عصر يوم السبت المقبل،صوب ملعب نادي الشبان المسلمين بقنا، الذي يحتضن المباراة المصيرية بين شبان قنا والمنيا، في أخر مواجهات المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.

يخوض شبان قنا مباراته الأخيرة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، لتأكيد بقائه في دوري القسم الثاني، حيث يحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، ويبحث عن فوز البقاء أمام المنيا في هذا اللقاء.


على الجانب الآخر يخوض فريق المنيا مباراته الأخيرة أمام شبان قنا متمسكا بأمل الصعود، لاسيما وأنه يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن الدخان المتصدر، ويبحث أبناء شديد قناوي عن الفوز أملأ في تعثر الدخان والألومنيوم الذي يتساوى معهم في النقاط، لتحقيق حلم الصعود.

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