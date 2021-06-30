شبانة: اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية القومية 'مميزة'

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن أصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار، والوصول إلى نقاط الاتفاق بما يضمن المصلحة العامة للجميع، وهو ما كان واضحًا في الاجتماعات التي تمت بين النقابة وبين الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي.





وأكد في بيان له، وجود اجتماعات سرية جمعت بينه ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع مجلس الهيئة الوطنية للصحافة، أكثر من مرة بمقر الهيئة، حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، وتم وضع كافة الملاحظات في اللعتبار وكان هناك تجاوبًا كبيرًا من الهيئة الوطنية.





وأضاف "شبانة" أنه هناك حرصًا كبيرًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الزملاء الصحفيين والإداريين بالمؤسسات القومية، بإصدار لائحة موحدة، ليعرف كل زميل من خلالها حقوقه وواجباته، وكانت مواد الحقوق أضعاف مواد الواجبات، وتمتاز بكثير من المميزات كالرعاية الصحية المميزة والحقوق المالية والوظيفية.



