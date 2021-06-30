Advertisements

شبانة: اللائحة الإدارية الموحدة للمؤسسات الصحفية القومية 'مميزة'

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:59 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، إن أصل العمل بين النقابة والمؤسسات المختلفة هو الحوار، والوصول إلى نقاط الاتفاق بما يضمن المصلحة العامة للجميع، وهو ما كان واضحًا في الاجتماعات التي تمت بين النقابة وبين الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي.

وأكد في بيان له، وجود اجتماعات سرية جمعت بينه ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع مجلس الهيئة الوطنية للصحافة، أكثر من مرة بمقر الهيئة، حتى تم الوصول لنقاط الاتفاق المطلوبة بالنسبة للائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، وتم وضع كافة الملاحظات في اللعتبار وكان هناك تجاوبًا كبيرًا من الهيئة الوطنية.

وأضاف "شبانة" أنه هناك حرصًا كبيرًا من الهيئة الوطنية للصحافة على مصالح الزملاء الصحفيين والإداريين بالمؤسسات القومية، بإصدار لائحة موحدة، ليعرف كل زميل من خلالها حقوقه وواجباته، وكانت مواد الحقوق أضعاف مواد الواجبات، وتمتاز بكثير من المميزات كالرعاية الصحية المميزة والحقوق المالية والوظيفية.

ووجه "شبانة" الشكر للهيئة الوطنية برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى ونائبه أحمد مختار، وكذلك المستشار القانوني، على تقديرهم للنقابة، وتحملهم اجتماعات زاد وقتها عن خمس ساعات بكل اجتماع، للوصول إلى هذه اللائحة اللائقة.

أخبار تهمك

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الكبرى

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ ساعتين

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

المواجهة المرتقبة.. موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري والقناة الناقلة

منذ نصف ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ ساعتين و 19 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة