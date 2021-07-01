الصحة: البدء في علاج أول 10 حالات لمرضى ضمور العضلات الشوكي الأسبوع المقبل

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بشرى سارة لمرضى ضمور العضلات الشوكي بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب هذه الفئة وإعلانه عن علاج هؤلاء المرضى على نفقة الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج"من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه بداية من الأسبوع المقبل سيبدأ العلاج لأول عشر حالات وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المنتجة لهذه الأدوية التي تعتبر من أغلى أنواع الأدوية على مستوى العالم.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة قومية تقوم بتقييم واختيار الحالات التي سيتم علاجها والتي سينطبق عليها، ولاسيما وأن فرص الشفاء للمرضى اقل من سنتين أكبر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3 مراكز للبدء في تلقي هذا العلاج وتم فتح حساب لصالح صندوق تحيا مصر.



وأشار إلى أنه تم دعوة الشركات للمشاركة في المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي الذي يكون سبب في تعاسة أسر كثيرة، موضحًا أن هناك أربع شركات وطنية ستشارك في إنتاج هذه الأدوية، مؤكدًا على أهمية الفحص المبكر للأمراض الوراثية.



وتابع "سيتم إحضار كواشف للتعرف على 19 مرض وراثي عن طريق المسح الذي يتم عن طريق عينة دم يتم سحبها من كعب الطفل ويتم تحليلها في معامل وزارة الصحة المجهزة بالكواشف وإجراء اختبار تأكيدي وفي حالة التأكد من إصابة الطفل بهذا المرض الوراثي يبدأ فورًا في تلقي العلاج".





