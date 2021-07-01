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الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتُحذر من هذه الظواهر
الخميس 01/يوليو/2021 - 02:09 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 1 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.
الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
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