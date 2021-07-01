Advertisements

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتُحذر من هذه الظواهر

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 1 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (3:4) درجات.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجة الحرارة درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يبحث عن عروض إحترافية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وتُحذر من هذه الظاهرة

الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء.. وتعلن التفاصيل

ارتفاع كبير في الرطوبة.. التحذيرات مستمرة من هيئة الأرصاد

بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

طقس ناري.. الأرصاد تحذر من طقس غد الخميس

تحذير من الأرصاد لسكان هذه المناطق بشأن طقس الساعات المقبلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

12:03 ص

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

12:15 ص

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة