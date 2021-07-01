أستاذ مخ وأعصاب: مبادرة السيسي لعلاج مرضي ضمور العضلات الشوكي أسعدتنا

أشادت الدكتورة ناجية فهمي، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي على نفقة الدولة، قائلة "هذه المبادرة أسعدتنا كثيرًا".





وأضافت "ناجية" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بعد هذه المبادرة الأسر هتحس أن فيه عبء اتشال من عليها وسنعطي علاج حقيقي لهؤلاء الأطفال".





وتابعت: "هناك تطور هائل بالصحة في مصر، وسنبدأ بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية التي ستجعلنا نقوم بتشخيص هذه الأمراض من أول يوم، لأن هناك أطفال كانوا بيموتوا خلال ساعات أو أيام خاصة من النوع الأول".



