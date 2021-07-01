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أسعار الدولار اليوم الخميس 1-7-2021 بجميع البنوك

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم  الخميس  1-7-2021 في البنوك العاملة في مصر.

 

أسعار الدولار اليوم  الخميس 1 يوليو 2021 :

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

البنوك والبورصة اجازة رسمية اليوم الخميس 1 يوليو 2021 :

تغلق البنوك والبورصة تعاملاتها أمام الجمهور غدا الخميس الموافق يونيو 2021،  تزامنا مع إجازة رسمية بالبلاد  بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

 

وكشف المركزي في بيان له، إنه قرر تعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2021، مشيرا إلى إن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.

 

وقالت إدارة البورصة، إنها قررت ايضا تعطيل التداولات بها يوم  غدا الخميس على تستأنف العمل في جلسة تعاملات يوم الأحد القادم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا  باعتبار يوم الخميس الموافق الأول من يوليو المقبل، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، على تكون الإجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بدلًا من يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري.

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