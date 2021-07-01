خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

ردت الطالبة حبيبة زهران، المعروفة إعلاميًا ب"فتاة الفستان" حول تحويلها لمجلس التأديب بكلية الآدب بجامعة طنطا، بعد تداول كذب روايتها حول تنمر بعض المراقبات عليها أثناء خروجها من لجنة الامتحان بسبب ارتدائها فستان.





وقالت "فتاة الفستان" في تصريح خاص لـ"الفجر" إن كل ما تداول حول تحويلها لمجلس تأديب عارف تمامًا من الصحة، موضحة" أن هذه إشاعات والأمر متروك للقضاء".





وأضافت "حبيبة"، أنها قدمت مستندات ودلائل على حدوث الواقعة وإنها تنتظر تحريات المباحث وحكم القضاء.



