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يوسف الحسيني: حزب الكنبة شارك في ثورة 30 يونيو في لحظة فارقة

الخميس 01/يوليو/2021 - 08:00 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن حزب الكنبة الذي يضم الأغلبية العظمى من المصريين غير المنشغلين بالعمل السياسي، أخذ القرار في لحظة فارقة بالنزول إلى الشارع، لإسقاط محمد مرسي.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن معظم الشعب عمل أسقاط حكم المعزول مرسي بعد تشكيل جبهة الإنقاذ، التي أعدت عقبل الإعلان الدستوري المحسن من أي طعن، معقبًا: "المصريين بعد جبهة الانقاذ قاموا بالمشاركة في تظاهرات لأسقاط حكم محمد مرسي، أو بالأدق إسقاط حكم مكتب الإرشاد في مصر".

وأشار إلى أن الجماهير خرجت في 30 يونيو لكي تقول بأن مصر يجب أن يحكمها المصريين، مستطردًا: "مصر لن تميل إلى أي تنظيم ديني، لن تكتف، مصر ستحكم بأيدي المصريين".

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يوسف الحسيني بوابة الفجر الفجر 30 يونيو

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