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مجدي عبدالغني: المنتخب الأولمبي لا يحتاج للاعبين الكبار

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قام مجدي عبدالغني بتوجيه، رسالة تحذيرية إلى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قبل مشاركة الفراعنة في أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها في الأيام الأخيرة من شهر يوليو المقبل.

وقال كابتن عبدالغني عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" على قناة "الشمس": "نصيحتي لكابتن شوقي غريب عدم اصطحاب أي لاعب من اللاعبين الكبار إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي".

وأكد: "المجموعة الحالية في المنتخب الأولمبي لا تحتاج لدعم من اللاعبين الكبار، وأنصحه بالاعتماد على المجموعة الحالية والتركيز فقط معهم دون النظر إلى أية أزمات حالية بشأن إنضمام اللاعبين الكبار إلى صفوف المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "المجموعة الحالية هي من صعدت إلى أولمبياد طوكيو ويجب الاعتماد على هؤلاء المجموعة ومنحهم الثقة الكاملة في محاولة لحصد ميدالية".

وأتم: "لا أحد ينكر الإضافة التي سيقدمها اللاعبين الكبار ولكن نصيحتي هو التركيز مع المجموعة الحالية لعدم إثارة أي ملفات أو مشاكل قبل انطلاق الأولمبياد بأيام قليلة".

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