صدمة في ليفربول من بايرن ميونخ بسبب كومان

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني حدد سعر نجمه الفرنسي كينجسلي كومان والذي يرغب ليفربول الإنجليزي في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الصحفي الرياضي الألماني كرستيان فالك أن مسئولي بايرن ميونخ أخبروا نظرائهم في ليفربول أنه يجب عليهم دفع مبلغ 90 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي.





وألمح كرستيان فالك أن هذا من الممكن أن يعقد الأمر وحتى أن كومان نفسه يعتقد أن هذا المبلغ مبالغ فيه والصفقة لن تتم في نهاية المطاف.



