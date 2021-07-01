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شاهد.. تحول جسد المطرب الشعبي حسن شاكوش (صورة)

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر المطرب حسن شاكوش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورة جديدة له من الجيم.


وعلق قائلا :" الحمد لله على نعمة الصحة، جاهزين؟ ".


يذكر أن أخر أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية "حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت"، الذي جمعته بالفنانة ياسمين رئيس ومن إخراج هادي الباجوري.


الأغنية وصلت إلى ربع مليون مشاهدة بعد ساعة واحدة من طرحها، وتخطت 42 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحها.

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