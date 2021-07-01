مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 15 أخرين نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوى بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية تونا الجبل مركز ملوى بالمنيا.

انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوى، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما: شرقاوى ع ع 26 عاما عامل، صلاح ح م 20 سنة عاما، ومقيمان بتونا الجبل بملوى، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام.

وأصيب في الحادث 15 شخص وهم: علاء خ ج 26 سنة، أحمد ش م 25 سنه، شعبان ك ع 60 سنه، إبراهيم د ع 20 سنه، علاء م ا 35 سنه، حسن ع ع 20 سنه، رائد ر ع 20 سنه، أحمد ا ع 21 سنه، محمود ع ع 22 سنه، خلف ص ك 43 سنه، فخرى ع 55 سنه، محمود م ع 20 سنه، وجميعهم عمال ومقيمين تونا الجبل، وجمال ف ع 27 سنه، أحمد ي ر 22 سنه، عصام خ م 42 سنه، مدرسين، ومقيمين بتونا الجبل.

تراوحت الإصابات بين كدمات وسجحات وكسور، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، والتحفظ على السيارة وقائدها، وأخطرت النيابة للتحقيق والتصرف.