"الصحة": لجنة لتقييم مرضى الضمور العضلي لعلاجهم على نفقة الدولة

قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى الضمور العضلي رغم تكلفته العالية.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أجهزة الدولة تتكاتف مع المجتمع المدني وشركات الأدوية لتوفير العلاج الملائم لمرضى الضمور العضلي.



