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"الصحة": لجنة لتقييم مرضى الضمور العضلي لعلاجهم على نفقة الدولة

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والمتحدث باسم الوزارة، والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تعمل على التدخل العلاجي لمرضى الضمور العضلي رغم تكلفته العالية.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن أجهزة الدولة تتكاتف مع المجتمع المدني وشركات الأدوية لتوفير العلاج الملائم لمرضى الضمور العضلي.

وأشار إلى أن هناك لجنة ستقيم مرضى الضمور العضلي لتحديد الحالات المقرر علاجها على نفقة الدولة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم أجهزة الدولة بالتعاون مع شركات الأدوية منها نوفارتس لتوفير دواء مرض ضمور العضلات.

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