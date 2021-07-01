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نجم الأهلي يبحث عن عروض إحترافية

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يبحث ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عروض للرحيل عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حلال الفترة الحالية.

ولم يُشارك ناصر ماهر مع الأهلي هذا الموسم إلا في دقائق معدودة حيث فضل موسيماني الاعتماد على محمد مجدي أفشة بدلًا منه.

واستبعد ناصر ماهر من قائمة الأهلي في آخر مباراتين أمام كلًا من الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولقاء الغد أمام بيراميدز في الدوري.

وبدأ ناصر ماهر في البحث عن عروض للرحيل عن الأهلي بالتنسيق مع أحمد يحيى وكيل أعماله.

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