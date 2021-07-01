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نجم الأهلي يبحث عن عروض إحترافية
الخميس 01/يوليو/2021 - 12:59 ص
علي نبوي
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يبحث ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عروض للرحيل عن النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية.
وخرج ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حلال الفترة الحالية.
ولم يُشارك ناصر ماهر مع الأهلي هذا الموسم إلا في دقائق معدودة حيث فضل موسيماني الاعتماد على محمد مجدي أفشة بدلًا منه.
واستبعد ناصر ماهر من قائمة الأهلي في آخر مباراتين أمام كلًا من الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولقاء الغد أمام بيراميدز في الدوري.
وبدأ ناصر ماهر في البحث عن عروض للرحيل عن الأهلي بالتنسيق مع أحمد يحيى وكيل أعماله.
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