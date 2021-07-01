نجم برشلونة مطلوب في فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فالنسيا الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الدنماركي مارتن برايثوايت نجم النادي الكتالوني مُرشح بقوة للانضمام إلى فالنسيا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خوسيه بوردالاس المدير الفني الجديد لفالنسيا معجب بشكل كبير بإمكانيات برايثوايت ويعتقد أنه المهاجم المثالي لمشروعهم الجديد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفكرة من التعاقد مع برايثوايت البالغ من العمر 29 عاماً هي تعويض رحيل نجم هجوم خفافيش فالنسيا الفرنسي كيفين جاميرو.



