استفزاز موضوعي.. أول تعليق لمؤلف كتاب "مسحة"

قال أشرف الخمايس، مؤلف كتاب "المسحة"، إن المؤلف ليس مسئولًا عن الغلاف، ولكن الغلاف يخرج باتفاق مشترك مع دور النشر، لافتًا إلى أن الكتاب يعرض الأفكار التي يطرحها الكاتب خالد منتصر، وأن الغلاف تسويقي وترويجي، ولكن الكتاب يمثل اختبارًا لأفكار الكاتب خالد منتصر في نقاش موضوعي، معلقًا: "الكتاب استفزاز موضوعي لـ خالد منتصر".





وأضاف "الخمايس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اسم الكتاب يأتي من مسحة فيروس كورونا، متابعًا: "علينا ألا نتعاطف مع شخصيات قدر التعاطف مع مبدأ"، مضيفًا: "الدكتور خالد منتصر صديقي".





استكمل: "والدولة معملتش قانون رقابة على الكتب والكتاب والنقاد عايزين يحجروا علينا، حق الدكتور خالد منتصر أن يرفع قضية، ولكن ليس هناك حق بسحب الكتاب".



