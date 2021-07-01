Advertisements

استفزاز موضوعي.. أول تعليق لمؤلف كتاب "مسحة"

الخميس 01/يوليو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال أشرف الخمايس، مؤلف كتاب "المسحة"، إن المؤلف ليس مسئولًا عن الغلاف، ولكن الغلاف يخرج باتفاق مشترك مع دور النشر، لافتًا إلى أن الكتاب يعرض الأفكار التي يطرحها الكاتب خالد منتصر، وأن الغلاف تسويقي وترويجي، ولكن الكتاب يمثل اختبارًا لأفكار الكاتب خالد منتصر في نقاش موضوعي، معلقًا: "الكتاب استفزاز موضوعي لـ خالد منتصر".

وأضاف "الخمايس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اسم الكتاب يأتي من مسحة فيروس كورونا، متابعًا: "علينا ألا نتعاطف مع شخصيات قدر التعاطف مع مبدأ"، مضيفًا: "الدكتور خالد منتصر صديقي".

استكمل: "والدولة معملتش قانون رقابة على الكتب والكتاب والنقاد عايزين يحجروا علينا، حق الدكتور خالد منتصر أن يرفع قضية، ولكن ليس هناك حق بسحب الكتاب".

وأكد مؤلف الكتاب، أنه ليس لديه مشكلة في تغير الغلاف؛ لأن الغلاف تشويقي وما يوجد داخل الكتاب أهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المسحة الفجر

أخبار تهمك

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ يوم

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مؤلف كتاب "حصن المسلم".. من هو الشيخ سعيد القحطاني الذي ودع الدنيا؟

عادل حمودة يكتب: الفريضة الغائبة فى معرض الكتاب

المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم تصدر كتاب "قتَل أمّة"

عماني ينقل رواية "عالم العنف" للبريطاني كولن ولسون

نانيس جنيدي مؤلفة كتاب "الحب في زمن الفراعنة" ترد على دوللي شاهين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

12:03 ص

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

12:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة