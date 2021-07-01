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موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الفريق أمام بيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لإشراك أحدهما في مباراة الغد أمام بيراميدز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء غد الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ولا يزال موسيماني يبحث عن اللاعب الذي سيدفع به في مباراة الغد بين الشحات وطاهر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على النقاط الثلاث للاستمرار في مطاردة الزمالك صاحب الصدارة.

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