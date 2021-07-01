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موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الفريق أمام بيراميدز
الخميس 01/يوليو/2021 - 01:04 ص
ريهام عبدالمحسن
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يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لإشراك أحدهما في مباراة الغد أمام بيراميدز.
ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء غد الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ولا يزال موسيماني يبحث عن اللاعب الذي سيدفع به في مباراة الغد بين الشحات وطاهر.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الغد والحصول على النقاط الثلاث للاستمرار في مطاردة الزمالك صاحب الصدارة.
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