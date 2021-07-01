Advertisements

فادي خفاجة ينشر صورا من حفل خطوبة هادي خفاجة

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:10 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements


نشر الفنان فادي خفاجة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورا لحفل خطوبة أخاه الفنان هادي خفاجة.


احتفل الفنان هادي خفاجة  بحفل خطوبته علي فتاة من خارج الوسط الفني يوم الخميس الماضي، في حفل عائلي اقتصر علي الأسرتين  وأصدقائه المقربين.


يذكر أن الفنان هادي خفاجة شارك في رمضان الماضي بمسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، حنان سليمان، أحمد بدير، هايدي رفعت وغيرهم من النجوم.

أخبار تهمك

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يبحث عن عروض إحترافية

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 6 ساعات

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة مطلوب في فالنسيا

منذ ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ ساعتين

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

منذ 33 دقيقة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

12:15 ص

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة