فادي خفاجة ينشر صورا من حفل خطوبة هادي خفاجة









نشر الفنان فادي خفاجة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، صورا لحفل خطوبة أخاه الفنان هادي خفاجة.









احتفل الفنان هادي خفاجة بحفل خطوبته علي فتاة من خارج الوسط الفني يوم الخميس الماضي، في حفل عائلي اقتصر علي الأسرتين وأصدقائه المقربين.









يذكر أن الفنان هادي خفاجة شارك في رمضان الماضي بمسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، حنان سليمان، أحمد بدير، هايدي رفعت وغيرهم من النجوم.



