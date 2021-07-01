برلمانية: 30 يونيو ثورة شعب لاستعادة وطنه واسترداد حريته و كرامته

أكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو، هي ثورة شعب لاسترداد بلده، واسترداد حريته وكرامته، ولاستعادة وتصحيح المسار، قائلة:" كنا في بركة أسنة ومستنقع لا قرار له، وكنا أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما نظل مُختطفين أو نتحرك ونستجمع ونلملم قوتنا، لنخرج ونُعبَّر عما يجيش بالصدور من غضب عارم ورغبة في الخلاص".





وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ " الفجر " قائلة: نعم كانت كلمة السر (الخلاص) وعندما تخلص النوايا يستجيب الله، تتغير المقادير كلها وهو ماحدث، حيث خرجت جموع شعب عظيم، تحركها الإرادة والرغبة في بداية جديدة، وإذا اراد الشعب لابد أن يستجيب القدر واستعدنا بلدنا وأنفسنا.





واستطردت عضو إعلام النواب، قائلة: لكل معركة ثمن وقد كانت هناك خسائر، تمثلت في الارتداد للوراء، والنكوص، وأصبحنا أمام تحديات أكبر تمثلت في (البدء) وهو ما يعني قيامنا ووقوفنا مرة أخري وحدنا ضد حرائق تشتعل، واعتصامات، وقوي خارجية ملعونة ترفض وجودنا واستمرارنا.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الله دائمًا يختار أقوى جنوده لأكبر المعارك، حيث وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصدي شاهرًا عقل يرفض الاستسلام، ويملك أدواته بخطط ويدبر ويطلب العون والمدد من الله وبدأ في توطيد وإرساء قواعد دولة جديدة تقوم علي العمل والجد، وتُقدر كل الثروات البشرية والمادية، موضحة أن الرئيس السيسي هيأ للمواطنين المصريين حياة كريمة ومبادرات عديدة للصحة والقضاء علي الفيروسات، والعشوائيات، وفساد الذمم والضمائر.





واختتمت عضو إعلام النواب، تصريحاتها، قائلة: امتدت يد العُمران لتشمل ربوع مصر من المشرق للمغرب، والعمل ليل نهار دون كلل ولا ملل، ثم أرسي قواعد حياه سياسية جديدة، وكرم المرأة أيما تكريم وأجلها في كل الميادين، كما كرم شهدائنا الأبرار الأخيار وأسرهم، وكان القائد الملهم والإنسان في كل المجالات.



