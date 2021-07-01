كوكاكولا يصطدم بالترسانة والداخلية يواجه سرس الليان في ختام القسم الثاني



يشهد ملعب نادي الترسانة مواجهه مرتقبة بين فريق كوكاكولا متصدر المجموعة بقيادة تأمر مصطفى برصيد 49 نقطة مع فريق النرسانة صاحب المركز السابع بقيادة هانى العقبي برصيد 39 نقطة، يسعى كوكاكولا للفوز للصعود مباشره إلى الدوري الممتاز دون النظر إلى مباراة

الداخلية، وشهدت مباراة الدور الاول تفوق النرسانة بهدفين مقابل هدف .





2- الداخلية مع سرس الليان



يحتضن ملعب اتحاد الشرطة معقل نادي الداخلية لقاء الداخلية وصيف المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 47 نقطة مع فريق سرس الليان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عبد الحميد سلامة برصيد 33 نقطة.



يسعى الفريقان للفوز الداخلية للصعود للقسم الأول في حالة تعثر كوكاكولا وسرس الليان للبقاء في القسم الثاني.



شهدت مواجهة الدور الاول فوز فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.



3- السكة الحديد مع طنطا



يخوض فريق السكة الحديد صاحب المركز الثاني عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 35 نقطة على ملعبه مواجهه مرتقبة مع فريق طنطا متذيل المجموعة بقيادة وليد المحروقي برصيد 23 نقطة،.يسعى السكة الحديد إلى الفوز للهروب من النفق المظلم، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول .



4- جمهورية شبين مع الزرقا

يشهد جامعة المنوفية مواجهه ناريه بين فريق جمهورية شبين صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 35 نقطة مع فريق

الزرقا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة ايمن الجمل برصيد 33 نقطة، يسعى الفريقان للفوز للهروب من الهبوط.



وحقق فريق جمهورية شبين الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول.



5- زد مع النصر



يستضيف فريق زد إف سي صاحب المركز العاشر بقيادة اسماعيل يوسف برصيد 36 نقطة فريق النصر صاحب المركز الرابع بقيادة طارق السيد برصيد 44 نقط، ويكفي فريق زد التعادل للبقاء دون النظر إلى نتائج الآخرين.



وشهدت لقاء الدور الأول تفوق النصر بثلاثية دون رد.



6- منتخب السويس مع القناة



يلتقي فريق منتخب السويس صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر السيد برصيد 38 نقطة فريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صلاح برصيد 43 نقطة، وشهدت مباراة الذهاب فوز السويس بهدف دون رد.



7- المريخ مع بورتو



يلعب فريق المريخ صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عبد العزيز برصيد 38 نقطة مع فريق بورتو صاحب المركز الثالث بقيادة أشرف توفيق برصيد 45 نقطة، وحقق فريق المريخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



8- بتروجت مع النجوم



يواجه فريق بتروجت صاحب المركز السادس بقيادة ربيع ياسين برصيد 40 نقطة فريق النجوم صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد يسرى برصيد 31 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول فوز النجوم بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- كوكاكولا 49 نقطة

2- الداخلية 47 نقطة

3- بورتو 45 نقطة

4- النصر 44 نقطة

5- القناة 43 نقطة

6- بتروجت 40 نقطة

7- الترسانة39 نقطة

8- المريخ 38 نقطة

9- منتخب السويس 38 نقطة

10- زد إف سي 36 نقطة

11- جمهورية شبين 35 نقطة

12- السكة الحديد 35 نقطة

13- سرس الليان 33 نقطة

14- الزرقا 33 نقطة

15- النجوم 31 نقطة

16- طنطا 23 نقطة

ويقدم "الفجر الرياضي" مواجهات الجولة المرتقبة والحاسمة :1- الترسانة مع كوكاكولا