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نسرين عكاشة: لم نكن نعلم مصير الدولة المصرية أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية

الخميس 01/يوليو/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال نسرين أنور عكاشة، مذيعة بالإذاعة المصرين، إن الوطن كان تائه بكل حلاته أثناء حكم الجماعة الإرهابية، معقبة: "مكناش عارفين إيه اللي هيصل لولدنا، البلد كان تايهة"

وتابعت "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري لم يكن مصير أو مستقبل الدولة المصرية أثناء حكم الجماعة الإرهابية، معقبة:"كان هناك حالة من التوهان في الدولة".

ولفتت إلى أنها كان تشعر بأن ج ميع الإعلاميين في التلفزيون المصري سيرحلون بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى الحكم، خاصة أنه تم تعين الكثير من الإخوان في الكثير من المناصب لمجرد أنهم إخوان.

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