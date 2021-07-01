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صراع ثلاثي على خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز ورباعى على البقاء بمجموعة الصعيد

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تقام في الرابعة من عصر منافسات الجولة الأخيرة المجموعة الأولى مجموعة الصعيد بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة، حيث يتنافس الشرقية للدخان والالومنيوم والمنيا على خطف بطاقة التأهل بينما يتنافس 4 فرق على البقاء وهم شباب سمسطا واسمنت أسيوط
وشبان قنا وتليفونات بنى سويف .

ويقدم الفجر الرياضي مواجهات الجولة الأخيرة :

1- الشرقية للدخان مع طهطا

يشهد ملعب نادي الإعلاميين لقاء الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد 56 نقطة مع فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة اسامه البلم برصيد 15 نقطة.

ويسعى فريق الدخان للفوز لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز دون النظر إلى نتائج الآخرين.

حقق فريق الدخان الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.

2- الألومنيوم مع بنى سويف

يحتضن ملعب الألومنيوم لقاء الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 45 نقطة مع فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد 43 نقطة، ويسعى فريق الألومنيوم إلى الفوز أملا في تعثر الدخان وحصد بطاقه التأهل، وشهد الدور الأول خسارة الألومنيوم بهدف نظيف من بني سويف .

3- شبان قنا مع المنيا

يستضيف فريق شباب قنا صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 32 نقطة فريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 54 نقطة، ويسعى الفريقان للفوز شبان قنا للبقاء في المسابقة والمنيا لصعود للدورى الممتاز في حالة تعثر الشرقية للدخان
وحقق فريق المنيا الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

4-شباب سمسطا مع أسمنت أسيوط

يخوض فريق مركز شباب سمسطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 29 نقطة لثاء هام مع فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 30 نقطة، ويسعى الفريقان للفوز للهروب من الهبوط، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

5- تليفونات بني سويف مع الفيوم

يخوض فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد جمال برصيد 32 نقطة مواجهه مرتقبة مع فريق الفيوم صاحب المركز الخامس بقيادة سعد فاروق برصيد 43 نقطة، ويسعى فريق تليفونات بني سويف للفوز للبقاء دون النظر إلى نتائج الآخرين.
وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول .

6- سوهاج مع الإعلاميين

يلعب فريق سوهاج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد خلف برصيد 37 نقطة مع فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمى برصيد 46 نقطة، وشهدت مباراة الذهاب فوز الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.

7- كيما أسوان مع قنا

يواجه فريق كيما اسوان صاحب المركز الحادي عشر بقيادة زيزو حشمت فريق قنا صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الرحيم همام، يدخل الفريقان اللقاء برصيد 35 نقطة، وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

8- بترول أسيوط مع ديروط

يخوض فريق بترول أسيوط صاحب المركز السابع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 40 نقطة لقاء هادئة مع فريق ديروط صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 38 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول .

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 56 نقطة
2- الألومنيوم 54 نقطة
3- المنيا 54 نقطة
4- الإعلاميين 46 نقطة
5- الفيوم 43 نقطة
6- بنى سويف 43 نقطة
7- البترول 40 نقطة
8- ديروط 38 نقطة
9- سوهاج 37 نقطة
10- قنا 35 نقطة
11- كيما اسوان 35 نقطة
12- تليفونات بني سويف 32 نقطة
13- شبان قنا 32 نقطة
14- أسمنت أسيوط 30 نقطة
15- شباب سمسطا 29 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

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