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الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد بيراميدز في الدوري

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء نادي الترجي الرياضي التونسي، من الدور نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد هاني لعدم الجاهزية، ومحمد محمود ووليد سليمان للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية، وأيمن أشرف للإيقاف.

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