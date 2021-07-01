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توتنهام يحسم مصير جاريث بيل

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي حسم موقفه من تجديد إعارة نجم الفريق الويلزي جاريث بيل في الموسم المقبل. 

وأشارت صحيفة Evening Standard البريطانية إلى أن جاريث بيل لعب في الموسم الماضي في صفوف توتنهام على سيبل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن توتنهام لا يفكر في تجديد عقد جاريث بيل علماً بأن عقده ينتهي مع ريال مدريد في 2022.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر أن يستمر النجم الويلزي في الموسم المقبل مع ريال مدريد ومن ثم قد يرحل بشكل مجاني في نهاية الموسم المقبل في يونيو 2022.
 
 

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