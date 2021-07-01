خالد داوود: جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اغتيالي (فيديو)

قال الكاتب خالد داوود، القيادي بحزب الدستور، إن صورة اشتباكات الإخوان مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، أدت لشعوره بالخوف على بلده، وبأن سياسات جماعة الإخوان الإرهابية قد تؤدي إلى السير بخطوات ثابته نحو الحرب الأهلية.





وتابع "داوود"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصرين، مساء الأربعاء، أن عناصر الجماعة الإرهابية بعد رحيل المعزول محمد مرسي قامت بمحاولة قتله، بسبب معارضته لسياسة الرئيس المعزول، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة لا تهتم بدماء المصريين، ويهتمون بأمور أخرى ليس لها علاقة بالوطن.



