Advertisements

زاهي حواس يلقي محاضرة "الاكتشافات الأثرية" ويوقع كتابه الجديد بروسيا

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بموسكو، وذلك بمكتبة الأدب الأجنبي وحضر المحاضرة نحو ١٠٠ شخص من علماء المصريات والمهتمين به في روسيا، والتي تم بثها بشكل مباشر على عدد من المواقع الإلكترونية وقنوات التليفزيون الروسية.

ووقع عالم الآثار المصرية الدكتور"زاهي حواس" كتابه عن سحر الأهرامات والذي ترجم باللغة الروسية.

وقدَّم "حواس" عرضًا لأحد كتبه المترجمة حديثاً إلى اللغة الروسية.

وتم استضافة "حواس" للقاء تلفزيوني لمده ساعه وتحدث عن ان مصر آمنه، وعن الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل الحفاظ علي آثار مصر، والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، وترميم القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية.

ووجه "حواس" رسالة من الدكتور "خالد العناني" وزير السياحة والآثار الي الشعب الروسي يقول ان وزارة السياحة تقوم بعمل كل الإجراءات الاحترازية في سبيل ضمان سلامه السائح الروسي وجميع الجنسيات الي مصر والتعامل معهم علي اعلي مستوي.

وقام السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في روسيا الإتحادية، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بالاجتماع صباح اليوم مع “أولجا ليوبيموفا” وزيرة الثقافة الروسية.

ونوقش خلال الاجتماع أوجه التعاون الثقافي بين جمهورية مصر العربية وروسيا الإتحادية، وذلك في ضوء تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، كما تم مناقشة التفاصيل الخاصة بعدد من الفعاليات المشتركة التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين الجانبين خلال العامين القادمين.

وأقام السفير المصري في موسكو حفل بدار السكن على شرف د. زاهي حواس حضره عدد من كبار المسئولين والسفراء الأجانب والمتخصصين في علم المصريات، تحدث خلاله عن آخر الاكتشافات الأثرية في مصر، مبرزاً على نحو خاص الكشف الأثري الخاص بالمدينة المفقودة في الأقصر.

وفي نهايه الجولة زار "حواس" متحف المجهورات الخاصه بالامبراطورية الروسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زاهي حواس بوابة الفجر الفجر الآثار

أخبار تهمك

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على مباريات ريال مدريد الـ5 الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

تعرف على مباريات برشلونة الـ5 الأولى في الدوري الإسباني

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 5 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

استقبال حافل لزاهي حواس بالقصر الجمهوري في كوسوفو (صور)

زاهي حواس من كوسوفو: مصر وأماكنها الأثرية آمنة

رئيس وزراء كوسوفو يهدي زاهي حواس شعار الدولة في حفل كبير بمقر رئاسة الوزراء (صور)

"حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل

زاهي حواس يوقع كتاب "أسرار مصر مع زاهي حواس" من أمريكا ويدعوهم لزيارة مصر (صور)

حواس: الاكتشافات الأثرية الحالية تحقق رواجًا سياحيًا للمستقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

تشيلسي ينافس كبار أوروبا على ضم نجم برشلونة

12:03 ص

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

12:15 ص

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة