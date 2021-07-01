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الكشف عن آخر تطورات تجديد عقد بن شرقي.. ونجم الزمالك يقترب من الرحيل

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
إبراهيم القرشي
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أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج '' البريمو ''  أن مسئولي الزمالك بدأوا المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لتجديد التعاقد معه وغلق الباب بشكل نهائي أمام الرحيل. 

وقال صادق :"تواصل مسئولو الزمالك مع كريم البولق وكيل بن شرقي وطلبوا منه الحضور إلى القاهرة والتفاوض بينهما من أجل توقيع عقود التجديد والاتفاق على كل الأمور المالية".

واستقر مسئولو الزمالك على زيادة عقد اللاعب من الناحية المالية وترضيته للإبقاء عليه مع الفريق والحصول على توقيعه وغلق الباب بشكل نهائي على باقي العروض الخليجية التي تلقاها في الفترة الماضية ، حيث يتبقى له موسماً آخر في عقده مع النادي ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

واختتم صادق :"عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق قد يرحل بنهاية الموسم الجاري نظراً للخلافات الكبيرة بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، مما أدى إلى خروجه من حسابات المدرب والإعتماد على الثنائي محمد عبد الشافي و أحمد فتوح".

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