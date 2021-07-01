تعرف على مباريات ريال مدريد الـ5 الأولى في الدوري الإسباني

















أجريت قرعة الموسم الجديد 2021-2022 من الدوري الإسباني "الليجا الإسبانية "، مساء أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.





وتم الكشف عن مواعيد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب "كامب نو"، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب "سانتياجو بيرنابيو".





ويلتقي ريال مدريد في الجولة الأولى من الليجا مع فريق ديبورتيفو ألافيس خارج أرضه.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مباريات ريال مدريد الـ5 الأولى في الموسم الجديد من الليجا:





1-ألافيس ضد ريال مدريد





2- ليفانتي ضد ريال مدريد





3- ريال بيتيس ضد ريال مدريد





4- ريال مدريد ضد سيلتا فيجو



