أحمد حلمي يشارك جمهوره بفيديو من "جعلتني مجرما"









وقام حلمي، بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات: "خدني معاك. ودوني البحر في هذا الحر، واشتقنا لافلامك جدا".





من ناحية اخري احتفل الفنان أحمد حلمي بـ عيد الأب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي يحتفل به العالم، يوم 21 يونيو من كل عام.





ونشر أحمد حلمي، صورة له، وهو يمسك بيده رسمه “بورتريه” لصورة والده، وعلق عليها "الصوره دي رسمتها لأبويا من 25 سنة، أبي العزيز.. هل تراني كما أراك دوما في منامي".





و كان الحساب الرسمى لـ"يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أعلن تعيين الفنان أحمد حلمى سفيرا إقليميا لليونيسف، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.





شارك النجم أحمد حلمي، جمهوره لمشهد من فيلمه “جعلتني مجرما” مع أغنية ودودني البحر وتفاعل معه الجمهور.