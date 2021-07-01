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والد حسام حبيب يعلق علي رسالة ابنه: "زوجتك المحترمة فخر مصر والعرب"

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان حسام حبيب عبر صفحته علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، رسالة ووجها لوالده.


حيث قال: "وأنا ما أقبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن، لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا".


وأضاف :"يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا )".


فقام والده حسين حبيب بالرد عليه قائلا :" ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب، نجمتنا الأولى اللى شرفت عيلتنا، وزرعت الحب ليك حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك".

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