بتروجت في مواجهه النجوم بختام القسم الثاني





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين في تمام الرابعة من عصر الجمعة ،مع نظيره فريق النجوم في المباراة التي تجمع بينهما علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال30 والاخيرة بدوري القسم الثاني .



وشهدت مباراة الدور الأول خسارة بتروجت بنتيجة 2_1 أمام فريق النجوم.



بينما شهدت المباراة الماضية فوز بتروجت بهدف دون رد علي بورتو السويس مما أبعد بورتو عن المنافسه للصعود للدوري الممتاز وتحطم أمال الفريق ، بينما حقق النجوم الفوز علي الترسانة بهدف لاشئ رغم هبوطه للقسم الثالث .



الجدير بالذكر أن فريق بتروجت يحتل المركز السادس برصيد40 نقطة ،بينما النجوم برصيد31 نقطة محتلا المركز الخامس عشر.